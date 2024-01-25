В Белоруссии 20 "аналитикам Тихановской" вменили захват власти

В Белоруссии начался процесс специального производства против "20 так называемых аналитиков Тихановской", которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти стране неконституционным путем.

По версии следствия, они вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности. Эти люди активно участвовали в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности страны, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе. Решение о спецпроизводстве согласовано Генеральным прокурором республики, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

Напомним, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против экс-кандидата в президенты по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти. Также Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском. В марте 2023 г. суд признал Тихановскую виновной в инкриминируемых ей преступлениях. Она заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.