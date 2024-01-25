Свердловский омбудсмен назвала условие возобновления обмена военнопленными

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась про обмен военнопленными. Она назвала условие, при котором он может возобновиться.

Как рассказала омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, она знает "немножечко ситуацию изнутри".

"Если появится третья страна, которая возьмет на себя переговорный процесс, обмен пленными возобновится", - выразила мнение Татьяна Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен добавила, что обмен пленными – "это гуманитарная составляющая при любых военных действиях".

Напомним, в начале этого года стало известно, что в числе 248 освобожденных российских пленных оказались пятеро свердловчан. Среди них были один екатеринбуржец и четыре жителя области.

На этой неделе в МИД России заявили, что инцидент с самолетом Ил-76 ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом. А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что теперь обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу.