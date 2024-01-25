Восстановление завода НОВАТЭКа после атаки дронов займет до двух месяцев

Пожар на топливном терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге потушен, но на восстановление предприятия от последствий атаки дронов уйдет до двух месяцев, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. На экспорт топлива ситуация не повлияла, последствия не критичны, заявляют инсайдеры.

Пожар произошел в ночь на 21 января. Были повреждены две цистерны и насосная станция, из-за чего остановились технологические процессы на установке фракционирования.

24 января была восстановлена отгрузка топлива на танкеры.