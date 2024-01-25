25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Петр Мультатули намерен рассказать екатеринбуржцам о "секретных сотрудников Николая II"

В Екатеринбурге раскроют имена «секретных сотрудников Императора Николая II»

В воскресенье, 28 января, в Екатеринбург приедет исследователь жизни и царствования Николая II Петр Мультатули. Общественный деятель посетит Храм-на-Крови и проведет встречу с жителями города, чтобы представить свою работу «Секретные сотрудники Императора Николая II». 

Встреча пройдет в рамках «Царских встреч в Храме-на-Крови» и станет своеобразным стартом подготовки к празднованию Царских дней, посвященных 106-летию памяти святых царственных страстотерпцев. 

Петр Мультатули, "Двуглавый орел" в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

Как известно, Фонд святой Екатерины уделяет особое внимание изучению памятных вех истории Царской семьи. Также на протяжении ряда  лет учредители Фонда поддерживают празднование Царских дней и федеральный информационный онлайн-проект «Российская империя. Эпоха правления Николая II».

 

Теги: царские дни, фонд святой екатерины, мультатули


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