Хуситы заявили, что подбили военный корабль США в Аденском заливе

Представители шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что в ходе столкновения с американскими ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе подбили один из кораблей противника.

По словам военного представителя хуситов Яхьи Сари, в результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль.

Отмечается, что два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута, передает RT.

15 января сообщалось, что эсминец ВМС США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море. Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий хуситов в Йемене.

12 января Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают.