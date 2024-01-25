Председатель Совета ректоров вузов Тюменской области назначена директором департамента образования
Председатель Совета ректоров вузов Тюменской области, глава Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова назначена на должность директора департамента образования и науки Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
К своим обязанностям в качестве директора департамента Вероника Ефремова приступает с сегодняшнего дня.