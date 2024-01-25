В Екатеринбурге вынесен приговор химику, у которого изъяли более 9 кг наркотиков

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном изготовлении наркотиков. Химика, у которого изъяли несколько килограмм запрещенных веществ, отправили в колонию.

Напомним, в феврале 2023 года мужчина приобрел необходимое оборудование и химические реактивы. В садовом доме в Верх-Исетском районе уральской столицы он произвел более 9 кг синтетических наркотиков. Так продолжалось до мая, когда при попытке их сбыть уральца задержали силовики. Вся изготовленная партия была изъята.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 8 лет лишения свободы.

Отбывать срок химик будет в исправительной колонии строгого режима.