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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор химику, у которого изъяли более 9 кг наркотиков

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном изготовлении наркотиков. Химика, у которого изъяли несколько килограмм запрещенных веществ, отправили в колонию.

Напомним, в феврале 2023 года мужчина приобрел необходимое оборудование и химические реактивы. В садовом доме в Верх-Исетском районе уральской столицы он произвел более 9 кг синтетических наркотиков. Так продолжалось до мая, когда при попытке их сбыть уральца задержали силовики. Вся изготовленная партия была изъята.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 8 лет лишения свободы.

Отбывать срок химик будет в исправительной колонии строгого режима.

Теги: наркотики, химик, суд, приговор


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Ранее 24.11.2023 08:03 Мск В Екатеринбурге судят химика, у которого изъяли более 9 кг наркотиков

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