В Госдуме предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля

В России следует создать Всероссийскую единую систему родительского контроля. С таким предложением выступила первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова, запрос она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

По данным Альянса по защите детей в цифровой среде, 96% детей и подростков сталкиваются с цифровыми угрозами в сети. Это фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость, травля.

Система родительского контроля должна быть интегрирована в ведущие цифровые сервисы и браузеры. Они будут собирать данные о том, что смотрит ребенок, и предоставлять их родителю. Данные будут направляться в персональный аккаунт родителя на портале госуслуг или в специальное приложение на смартфоне, пишет "Парламентская газета".

В 2023 году Правительство утвердило Концепцию информационной безопасности детей, которая возлагает на родителей обязанность обеспечивать ее для своих детей. О зачистке в интернете разрушительного контента речь не идет. Напротив, среди приоритетных задач упоминается "воспитание у детей толерантности".

По существу Лантратова предлагает облегчить эту обязанность родителей через посредников - цифровые сервисы. Ценой станет тотальный сбор данных об интернет-активности детей.

На днях Конституционный суда РФ вступился за родительский контроль. И постановил, что у родителей есть естественное стремление обеспечить безопасность ребенка. Даже если родитель непреднамеренно узнал сведения о жизни других лиц, в свете особой конституционной ценности детства баланс права на неприкосновенность частной жизни и родительских прав и обязанностей не может считаться нарушенным, если полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда этим лицам. Проблемой, однако, могут стать утечки данных, которые происходят постоянно.