В Госдуме предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля

25 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля

В России следует создать Всероссийскую единую систему родительского контроля. С таким предложением выступила первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова, запрос она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Читайте также:

По данным Альянса по защите детей в цифровой среде, 96% детей и подростков сталкиваются с цифровыми угрозами в сети. Это фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость, травля.

Система родительского контроля должна быть интегрирована в ведущие цифровые сервисы и браузеры. Они будут собирать данные о том, что смотрит ребенок, и предоставлять их родителю. Данные будут направляться в персональный аккаунт родителя на портале госуслуг или в специальное приложение на смартфоне, пишет "Парламентская газета".

В 2023 году Правительство утвердило Концепцию информационной безопасности детей, которая возлагает на родителей обязанность обеспечивать ее для своих детей. О зачистке в интернете разрушительного контента речь не идет. Напротив, среди приоритетных задач упоминается "воспитание у детей толерантности".

По существу Лантратова предлагает облегчить эту обязанность родителей через посредников - цифровые сервисы. Ценой станет тотальный сбор данных об интернет-активности детей.

На днях Конституционный суда РФ вступился за родительский контроль. И постановил, что у родителей есть естественное стремление обеспечить безопасность ребенка. Даже если родитель непреднамеренно узнал сведения о жизни других лиц, в свете особой конституционной ценности детства баланс права на неприкосновенность частной жизни и родительских прав и обязанностей не может считаться нарушенным, если полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда этим лицам. Проблемой, однако, могут стать утечки данных, которые происходят постоянно.

Теги: интернет, родительский контроль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети