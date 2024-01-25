Зеленский не подтвердил и не опроверг причастность ВСУ к катастрофе Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский уклончиво прокомментировал ситуацию с катастрофой российского самолета Ил-76 под Белгородом. Он не подтвердил, но и не опроверг, что борт был подбит ВСУ.

В Минобороны России ранее заявили, что на борту разбившегося самолета было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих лица. Российские военные обвинили ВСУ в ударе по Ил-76.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малыша – доложили о ситуации с самолетом и обменом", - сообщил Зеленский в соцсетях.

"Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля", - полагает президент Украины.

"Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - добавил Зеленский.