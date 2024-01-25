Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Что стало причиной решения банка подать иск о банкротстве Алексея Блиновского, не уточняется.

Блиновский является фигурантом уголовного дела о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на банковские счета, недвижимость и имущество Блиновской и ее родственников. Суд также продлил арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных родственникам мужа Блиновской.