В Нижневартовске вновь эвакуировали школы

Утро в Нижневартовске вновь началось с эвакуации школ. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, в полицию поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города.

Сотрудники и ученики образовательных учреждений эвакуированы. После завершения проверок обучение вновь возобновят.

Родители недовольны. В соцсетях они пишут, что регулярные эвакуации мешают обучению детей и просят тогда перевести школьников на дистант.

Отметим, что в России ужесточена ответственность за ложные сообщения о готовящемся теракте. Штраф увеличен с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.