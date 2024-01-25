Суд оставил под арестом екатеринбуржца, выбросившего в окно годовалую дочь

В Екатеринбурге суд оставил под стражей отца, обвиняемого в убийстве своей малолетней дочери.

Преступление было совершено на улице Посадской. Сообщалось, что 30 декабря пьяный мужчина поссорился с женой и выбросил в окно годовалую дочь. Далее родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до 3 января, когда тело девочки обнаружили в сугробе около подъезда дома.

После этого отец был задержан. Выяснилось, что он уже был судим за грабеж, кражи и мошенничество. 5 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Илью Иванова на два месяца – до 2 марта 2024 года.

В дальнейшем адвокат екатеринбуржца подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сегодня она была рассмотрена в закрытом заседании.

"Постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений", - отметили в инстанции.

Ранее семья погибшей девочки рассказала, зачем отец выбросил ее из окна.