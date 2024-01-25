В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Пожар произошел минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. В 04:53 он был полностью ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что на территории завода загорелась вакуумная установка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Местные жители сообщили Mash о пролете нескольких БПЛА до и после возгорания на нефтебазе. Также, по данным телеграм-канала, из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи вводился план "Ковер". Были задержаны два рейса. Воздушные судна, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправляли в Минеральные Воды и Ставрополь. Позже план "Ковер" был снят.