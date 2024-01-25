Власти Оренбуржья назвали фамилии членов экипажа разбившегося Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в своем telegram-канале фамилии погибших членов экипажа Ил-76, который разбился в Белгородской области. Экипаж был именно из Оренбурга.

"Список погибших членов экипажа Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, 24 января при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.