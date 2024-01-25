Патриарх Кирилл призвал запретить празднование Дня святого Валентина

Патриарх Кирилл предложил запретить празднование Дня святого Валентина. Предстоятель Русской православной церкви считает, что это западная традиция, которая не соответствует российским духовным и историческим ценностям. Патриарх считает, что День святого Валентина продвигает концепцию "свободной любви", не связанной с ответственностью и настоящими ценностями. Из чего следует такой вывод – Патриарх не сказал.

"Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ* в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью", - заявил глава РПЦ в ходе XXXII Международных Рождественских образовательных чтений.

Также Патриарх Кирилл назвал Хэллоуин "безобразной вакханалией", а его празднование - противоречащим религиозным принципам страны.

*Верховный суд РФ по требованию Минюста признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" и запретил его в России