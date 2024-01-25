На Урале МФО оштрафовали на 150 тысяч за звонки и сообщения должнику и его жене

На Среднем Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за навязчивые звонки и сообщения своему клиенту.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, с заявлением обратился житель региона вместе со своей супругой. Между мужчиной и МФО был заключен договор займа, по которому образовалась задолженность. После этого на сотовый телефон свердловчанина стали поступать текстовые сообщения и звонки. Неизвестный в грубой форме требовал вернуть долг.

Также поступали сообщения и супруге должника, от которой требовали заплатить по долгам мужа. Впоследствии телефон женщины и вовсе поставили на автодозвон. В итоге за сутки ей поступили 191 звонок и 135 SMS-сообщений с требованием вернуть задолженность, что нарушает федеральный закон №230-ФЗ.

По итогам проверки микрофинансовую организацию привлекли к административной ответственности, ей назначен штраф в 150 тысяч рублей. Как отметили в службе судебных приставов, на сегодняшний день он полностью выплачен.