Ни один иностранный хостинг-провайдер не решился на легализацию в России

Зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России.

Эксперты связали это с политической обстановкой и нежеланием выполнять сложные требования нового закона, пишет РБК. На сегодняшний день в реестр включено 266 провайдеров, 44 заявки находятся на рассмотрении.

Для компаний, которые не вошли в реестр, административная ответственность не предусмотрена, однако с 1 февраля им будет запрещено оказывать услуги хостинга в России. Это означает, что все новые сайты, которые будут появляться в России после этой даты, не смогут пользоваться услугами не вступивших в реестр провайдеров хостинга.