25 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: туристы смогут проверить российские гостевые дома на легальность

В России собственники гостевых домов в рекламном объявлении  в интернете, СМИ, или социальных сетях будут обязаны указывать специальный идентификационный номер.

Его можно будет получить в реестре отелей, где будут обязаны пройти регистрацию. Как заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, ко второму чтению подготовлены поправки законопроекта "О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов". Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит персональный номер. В настоящее время законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах.

Пока идет эксперимент на федеральном уровне. Депутат отметила, что сегодня гостевые дома и отели оказывают одни и те же услуги. Поэтому нет ничего удивительного, что к ним будут применяться одинаковые требования по сервису к номерам и персоналу.

Ко второму чтению также будут внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что кабмин РФ получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включению их в единый реестр гостиниц, а у регионов, которые и так следят за целевым использованием земли и ИЖС, появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья, сообщают "Известия".

Теги: туристы, туризм


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