Полицию могут обязать патрулировать общественные места

Сотрудников правоохранительных органов хотят обязать патрулировать общественные места.

Соответствующий проект закона 24 января будет направлен на отзыв в кабмин депутатами фракции ЛДПР. Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект разработан, чтобы усилить меры по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты. Однако, как считают депутаты, само по себе "право патрулирования" не говорит о такой обязанности. А отсутствие сотрудников правоохранительных органов в общественных местах может негативно сказаться на безопасности граждан.

Парламентарии признали, что на эти цели потребуются дополнительные деньги. Их предлагается взять из программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", запланировав данные расходы в 2025 году.

Авторы инициативы отметили, что им поступают жалобы на то, что в тех или иных населенных пунктах, где люди постоянно гуляют, некоторые граждане ведут себя неподобающе, употребляя алкогольные напитки и хулиганя.

Как заявил зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов, часто жители обращаются за помощью в полицию, которая зачастую на это не реагирует. Это связано с недостатком кадров или более важными мероприятиями, которые они должны проводить, сообщают "Известия".