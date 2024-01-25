25 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Полицию могут обязать патрулировать общественные места

Сотрудников правоохранительных органов хотят обязать патрулировать общественные места.

Соответствующий проект закона 24 января будет направлен на отзыв в кабмин депутатами фракции ЛДПР. Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект разработан, чтобы усилить меры по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты. Однако, как считают депутаты, само по себе "право патрулирования" не говорит о такой обязанности. А отсутствие сотрудников правоохранительных органов в общественных местах может негативно сказаться на безопасности граждан.

Парламентарии признали, что на эти цели потребуются дополнительные деньги. Их предлагается взять из программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности", запланировав данные расходы в 2025 году.

Авторы инициативы отметили, что им поступают жалобы на то, что в тех или иных населенных пунктах, где люди постоянно гуляют, некоторые граждане ведут себя неподобающе, употребляя алкогольные напитки и хулиганя.

Как заявил зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов, часто жители обращаются за помощью в полицию, которая зачастую на это не реагирует. Это связано с недостатком кадров или более важными мероприятиями, которые они должны проводить, сообщают "Известия".

Теги: полиция, законопроект, Госдума


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