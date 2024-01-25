Российские студенты рассказали, что желают получать ежемесячный доход в 100 тысяч рублей

За год зарплатные ожидания студентов России выросли на 25%.

Как следует из результатов исследования "СберСтрахования жизни", в прошлом году размер их желаемого ежемесячного дохода составлял 80,7 тыс. рублей, а теперь — 100 тыс. руб. Российские учащиеся вузов рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год. 33% студентов уже считают себя таковыми.

В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 года. 88% участников исследования считают, что финансовая независимость заключается в достойной заработной плате. Второй по популярности после зарплаты способ достижения материальной свободы для молодежи - финансовые инструменты (60% респондентов). Они предпочитают вклады, накопительные счета или программы накопительного страхования жизни.

Желаемый размер накоплений, которые студенты планируют сформировать, за год вырос с 3,6 млн до 6,8 млн руб., сообщают "Известия".