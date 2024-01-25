Депутаты хотят запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил лишить иноагентов возможности переоформлять имущество на третьих лиц по нотариальной доверенности.

По его словам, необходимо, чтобы иноагенту пришлось бы лично приехать в Россию. Соответствующую инициативу он пообещал внести в Думу в апреле, после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах.

"Хотим включить положение в иноагентское законодательство, чтобы для переоформления любого имущества иноагенту лично пришлось бы приехать в Россию. Никаких нотариальных доверенностей больше", — сказал парламентарий, сообщает RTVI.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества по широкому кругу статей – от фейков про российскую армию до призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Судя по комментариям депутатов, этим они не ограничатся и скоро введут конфискацию и в отношении иноагентов, хотя иноагентство не является составом преступления.