Росстат: куриные яйца за неделю подешевели на 1,41%

Цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января снизились в среднем на 1,41%.

По данным Росстата, с 10 по 15 января куриное яйцо подешевело на 0,2%, а с начала 2023 года до 22 января цены на него уменьшились на 0,84%. По данным ведомства, мясо кур стало дешевле на 0,81% за последнюю неделю и на 2,18% с начала года до 22 января.

Напомним, птицеводы России готовы нарастить производство яйца и мяса птицы на фоне растущего спроса. Для этого необходима поддержка государства, с тем, чтобы стимулировать инвестиции.