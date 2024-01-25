В России будет признавать дипломы еще четырех иностранных вузов

Кабмин России расширил список высших учебных заведений, чьи дипломы и квалификации признаются на территории РФ.

Согласно распоряжению на сайте правительства, в список попали Афинский национальный университет им. Каподистрия (Греция), Университет Хиросимы (Япония), новозеландский Университет Линкольна, а также Бирбек-колледж Лондонского университета (Англия). В последний раз перечень расширялся в 2023 году. Теперь в нем 385 вузов из 35 стран.

В декабре 2023 года комиссия Минобрнауки приняла решение включить в грантовую госпрограмму "Приоритет-2030" в 2024 году шесть новых образовательных учреждений, три из которых – медицинские.

Напомним, количество вузов в России сократилось почти в два раза - с 2012 года их стало меньше на 42%. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на общем собрании РАН.