25 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России будет признавать дипломы еще четырех иностранных вузов

Кабмин России расширил список высших учебных заведений, чьи дипломы и квалификации признаются на территории РФ.

Согласно распоряжению на сайте правительства, в список попали Афинский национальный университет им. Каподистрия (Греция), Университет Хиросимы (Япония), новозеландский Университет Линкольна, а также Бирбек-колледж Лондонского университета (Англия). В последний раз перечень расширялся в 2023 году. Теперь в нем 385 вузов из 35 стран.

В декабре 2023 года комиссия Минобрнауки приняла решение включить в грантовую госпрограмму "Приоритет-2030" в 2024 году шесть новых образовательных учреждений, три из которых – медицинские.

Напомним, количество вузов в России сократилось почти в два раза - с 2012 года их стало меньше на 42%. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на общем собрании РАН.

Теги: вузы, образование


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