Суд продлил арест средств и имущества Блиновской и ее родственников

В Москве Замоскворецкий суд продлил арест на банковские счета, недвижимость и имущество российского блогера Елены Блиновской и ее родственников.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Суд также продлил арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа Блиновской, сообщает ТАСС.

В декабре адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей. По ее словам, у Елены нет возможности погасить такую сумму.