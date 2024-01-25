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Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Надежда Стрелец&quot;

Суд продлил арест средств и имущества Блиновской и ее родственников

В Москве Замоскворецкий суд продлил арест на банковские счета, недвижимость и имущество российского блогера Елены Блиновской и ее родственников.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Суд также продлил арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа Блиновской, сообщает ТАСС.

В декабре адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей. По ее словам, у Елены нет возможности погасить такую сумму.

Теги: Блиновская, суд, блогеры


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