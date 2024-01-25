Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

Командиром российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Как заявил в Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров, "экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские". Глава региона принес соболезнования родным Беззубкина и близким всех членов экипажа.

Егоров выразил уверенность, что виновные понесут ответственность.

По данным Минобороны РФ, 24 января при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли