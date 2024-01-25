Против выбросившей кота Твикса проводницы завели дело
Проводница поезда, выбросившая на мороз кота Твикса, стала фигуранткой уголовного дела.
"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сообщил источник РИА "Новости".
Напомним, в деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала хозяина животного.
Проводницу уже отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.