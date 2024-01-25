25 Января 2024
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Фото: t.me/twix_poisk

Против выбросившей кота Твикса проводницы завели дело

Проводница поезда, выбросившая на мороз кота Твикса, стала фигуранткой уголовного дела.

"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сообщил источник РИА "Новости".

Напомним, в деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала хозяина животного.

Проводницу уже отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.

Теги: РЖД, животные, поезд


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