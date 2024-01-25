Фигурантам дела о призывах к беспорядкам на выборах в Госдуму РФ запросили до 11,5 года колонии

Гособвинение просит Бутырский суд Москвы назначить сроки от 7 лет до 11,5 года колонии одиннадцати фигурантам уголовного дела о призывах к беспорядкам во время выборов в Госдуму России в сентябре 2021 года.

По словам адвоката одного из подсудимых Юлии Кузнецовой, приговор должен быть оглашен 16 февраля. Она отметила, что вину никто из 11 фигурантов дела не признает и просит суд их оправдать.

"Почти никто из обвиняемых знаком не был друг с другом, познакомились уже в СИЗО", - сказала Кузнецова, сообщает ТАСС.