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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, заседание, на котором "украинская сторона могла бы рассказать, как все это произошло", запрошено на 15.00 по Нью-Йорку.

Лавров заявил, что Россия устанавливает факты крушения Ил-76, передает РИА Новости. Он добавил, что сразу после инцидента киевский режим заявил об "очередной победе" ВСУ, но когда стало известно, что транспортник перевозил пленных, украинская пропаганда начала "заметать под ковер" сообщения о своих победах.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ сначала сообщили, что к крушению причастны ВСУ, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины отказалось признать ответственность, заявив, что выясняет информацию.

Теги: совбез оон, лавров, ил-76


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