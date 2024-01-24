Комитет Сената США поддержал проект о передаче российских активов Украине

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине конфискованных российских активов.

За проголосовали 20 законодателей, против высказался один, передает ТАСС.

Теперь законопроект должен принять Сенат полного состава, а затем Палата представителей Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. По информации Bloomberg, Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США или Европы конфисковать замороженные активы Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины.