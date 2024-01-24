Генштаб ВСУ дал понять, что сбил Ил-76 со своими военными

Генеральный штаб ВСУ после сообщений о крушении российского самолета Ил-76 с военнопленными заявил, что продолжит принимать меры "по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении". Об этом пишет РИА Новости.

В генштабе сообщили, что ВСУ заметили связь между активностью военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количеством ракетных ударов российских войск по Харькову и области.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ сначала сообщили, что к крушению причастны ВСУ, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины отказалось признать ответственность, заявив, что выясняет информацию.