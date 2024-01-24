В Петербурге автобус наехал на пешеходов, пострадали пять человек

В Санкт-Петербурге автобус наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по городу.

ДТП произошло у дома 38 по улице Беринга около 16.00. По данным ведомства, рейсовый автобус маршрута №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы.

Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя.

На прошлой неделе в Москве "Нива" врезалась в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Пострадали пять человек, четверо из них были доставлены в больницы.