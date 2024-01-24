Россия стала мировым лидером по добыче лосося – Патрушев

Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Он добавил, что в 2023 году обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 млн тонн.

В целом выручка от поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки в 2023 году впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше, заявил Патрушев.

Из других достижений: получен второй в истории страны урожай зерна. По предварительным данным, это порядка 143 млн тонн, а с новыми регионами – примерно 147 млн тонн. Животноводы на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн – мяса.