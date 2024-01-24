МИД: Катастрофа с Ил-76 поставила под вопрос любые договоренности с Киевом

Инцидент с самолетом Ил-76 ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах, - написал он в своем Telegram-канале. - Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений".

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил Telegram-каналу SHOT, что после крушения ИЛ-76 в Белгородской области обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ сначала сообщили, что к крушению причастны ВСУ, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины отказалось признать ответственность, заявив, что выясняет информацию.