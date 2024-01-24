В МВД подробнее рассказали о семье из Первоуральска, в которой умер месячный мальчик

В полиции рассказали подробнее о дне, когда в семье из Первоуральска погиб месячный ребенок. Ранее мы писали, что мальчика не стало ровно через месяц после его рождения - родители отмечали это событие и были пьяны.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в тот роковой вечер родители, когда ребенок уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с сыном и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала "неотложку". Врачи пытались реанимировать мальчика, но этого сделать не удалось.

По словам полковника, супруги также воспитывают 16-летнюю дочь и сына 2,5 лет. Ранее семья состояла на учете в ПДН за то, что старший ребенок пропускала занятия в школе. Сейчас семью вновь поставили на учет, но уже за злоупотребление родителями спиртным.

"Глава семьи, 1989 г.р., работает слесарем в коммерческом предприятии, не судимый. Его жена, 1983 г.р., также ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Всего в семье трое детей. Собранные по данному факту материалы для принятия процессуального решения полиция направила нашим коллегам в региональный СКР. В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении них представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ — ненадлежащее воспитание детей", — добавил Горелых.

В СКР по Свердловской области сообщили, что трагедия случилась в одной из квартир на улице Пролетарская. Обстоятельства смерти младенца устанавливаются в рамках процессуальной проверки. Для определения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, признаков криминальной смерти у ребенка не имеется.