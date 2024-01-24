Трое депутатов Госдумы проголосовали против конфискации имущества за фейки об армии

Госдуме не удалось единогласно принять законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Документ сегодня рассматривался в первом чтении.

Против проголосовали трое депутатов: это Сардана Авксентьева и Ксения Горячева ("Новые люди"), а также Сергей Шаргунов (КПРФ), передает Telegram-канал Faridaily.

Ранее глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что представители партии не поддержат законопроект.

За проголосовали 395 депутатов (это число совпадает с количеством соавторов законопроекта), фракции "Справедливая Россия – За правду", "Единая Россия" и ЛДПР поддержали законопроект. При этом воздержавшихся не было, но голосовали далеко не все: всего в Госдуме 450 депутатов.