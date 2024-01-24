Футболисту Промесу из "Спартака" грозит срок за наркотики

Прокуратура Нидерландов запросила для нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса девять лет колонии за ввоз 1 тыс. 362 кг кокаина в страну.

В прокуратуре считают, что Промес играл "руководящую роль и финансировал процесс", пишет РБК. Ранее на суде прокурор заявил, что Промес и его дядя принадлежат к "большой сети преступников", причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 г. через порт Антверпена двумя партиями, одну из которых задержали.

Голландец выступал за "Спартак" в 2014-18 гг., став одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России. В 2021-м Промес вернулся в клуб.