В Первоуральске погиб еще один младенец

В Первоуральске погиб еще один младенец, и снова будучи под присмотром родителей. Об очередной трагедии сообщает ГАУЗ СО "ДГБ г. Первоуральск".

Как оказалось, ребенок также погиб в минувшие выходные. По словам врачей, родители отмечали месяц со дня рождения и якобы были сильно пьяны. Известно, что в этой семье есть еще две детей - двух и 15 лет.

"Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался. Руководители участковой педиатрической службы в тот же день посетили эту семью. Но никаких объяснений по факту смерти ребенка им получить не удалось ввиду того, что мать пребывала в глубоком похмелье и не могла вспомнить события предыдущего дня", - заявили в больнице.

В настоящее время СКР устанавливает причины гибели грудного ребенка.

Напомним, 21 января случилась аналогичная трагедия, но в другой городской семье. По предварительным данным, вечером мать уложила 5-месячную дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом, и после этого девочка перестала плакать. Через некоторое время, подойдя к кроватке, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По данным СМИ, соседи называют главу семьи "чудовищем", которое держит в страхе весь дом. Якобы ранее судимый мужчина регулярно пьет и скандалит, а много лет назад и вовсе якобы пырнул ножом своего зятя. Соседи также утверждают, что мужчина не накрыл дочь одеялом, а забросал вещами, при этом, не пуская супругу в комнату. Ранее, по их же рассказам, он уже якобы избивал жену и даже выгонял спать в подъезд.

После комментариев соседей, подозрение в смерти ребенка пало на отца, однако правоохранители огласили иные результаты вскрытия. Свои проверки сейчас проводят прокуратура и Следственный комитет. Ранее в полиции рассказали о семье девочки и кем являются ее родители. Внезапной смертью младенца заинтересовался и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Сегодня же стало известно, что мужчина и ранее поднимал руку на супругу - она часто приходила на осмотр к врачам с синяками, ссадинами и даже сломанным носом. Тогда медики обратились в полицию, и девушке даже предоставили временное укрытие, однако вскоре она все же вернулась к супругу.

В ГАУЗ СО "ДГБ г. Первоуральск" упомянули и про эту смерть. Врачи заявили, что на момент прибытия в квартиру, отец 5-месячной девочки был сильно пьян, а мать - в неадекватном состоянии. Ребенка якобы накрыли не одеялом, а завалили "грудой тряпок, среди которых оказался набитый вещами полиэтиленовый пакет". Предварительно перед этим, отмечают врачи, мужчина перевернул дочь лицом вниз.

"Поскольку в тот момент отец был сильно пьян, а мать – в неадекватном состоянии, и вызвать бригаду "скорой медицинской помощи" им и в голову не пришло, то "скорую" и наряд полиции вызвали соседи", - добавили в больнице.