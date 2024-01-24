24 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На Среднем Урале автобус с рабочими столкнулся с грузовиком

На Среднем Урале автобус, перевозивший рабочих, попал в ДТП. Он столкнулся с грузовиком.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 12 км автодороги "ст. Глубокое – п. Бобровский". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ в составе с полуприцепом при объезде препятствия допустил занос прицепа. Грузовик выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

ДТП на 12 км автодороги "ст. Глубокое - п. Бобровский" в Белоярском районе(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса, медики оказывают им необходимую помощь. Как выяснили в Госавтоинспекции, автобус был частным и перевозил рабочих. В момент аварии в салоне находилось семь человек, включая водителя.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.

ДТП на 12 км автодороги "ст. Глубокое - п. Бобровский" в Белоярском районе(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Теги: автобус, грузовик, ДТП, рабочие, ГИБДД


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