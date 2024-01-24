На Среднем Урале автобус с рабочими столкнулся с грузовиком

На Среднем Урале автобус, перевозивший рабочих, попал в ДТП. Он столкнулся с грузовиком.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 12 км автодороги "ст. Глубокое – п. Бобровский". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ в составе с полуприцепом при объезде препятствия допустил занос прицепа. Грузовик выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автобуса, медики оказывают им необходимую помощь. Как выяснили в Госавтоинспекции, автобус был частным и перевозил рабочих. В момент аварии в салоне находилось семь человек, включая водителя.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.