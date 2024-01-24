Тюменский школьник планировал убить одноклассника

Тюменский школьник планировал убить одноклассника за то, что он уделял внимание его подруге, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Своими замыслами девятиклассник поделился с другим учеником, пытаясь втянуть его в совершение преступления. Юноша рассказал о произошедшем классному руководителю, а она обратилась в полицию. Правоохранители нашли у подростка в телефоне заметки о случаях стрельбы в школах, а также переписку с девочкой из параллельного класса. В переписке они обсуждали, как жестоко обойдутся с одноклассником за то, что он оказывал девочке знаки внимания.

Подросток хранил чертежи оружия, которые иногда рисовал сам, пневматическое оружие и тетрадь, в которой мальчик писал своей кровью.

Сообщается, что девятиклассника воспитывал только отец-спортсмен — который постоянно ездит по соревнованиям. На школьника завели два уголовных дела, сейчас он в психдиспансере.