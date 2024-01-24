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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: пресс-служба Минобороны России

ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет.

Киев совершил теракт, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена.

"Тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных", - отмечает министерство.

Напомним, сегодня около 11 утра при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ сначала сообщили, что к крушению причастны ВСУ, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины отказалось признать ответственность, заявив, что выясняет информацию.

Теги: ракеты, ил-76, минобороны рф


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