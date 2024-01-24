Тюменский дзюдоист выступит на международном турнире в Португалии

Тюменский дзюдоист выступит на международном турнире в Португалии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Рейтинговые состязания "Гран-При" пройдут с 26 по 28 января. Воспитанник "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев выйдет на татами в составе сборной России. Всего в турнире примут участие 650 атлетов из 92 стран.

Тренер тюменского дзюдоиста Андрей Вуколов прокомментировал грядущие соревнования.

"Наша первостепенная задача и цель — это, конечно же, выложиться по максимуму и победить. Эльдар уже на протяжении семи лет тренируется в своей весовой категории. На данный момент он полностью готов к предстоящим поединкам", - сообщил он.

Посмотреть соревнования и результаты можно на сайте Международной Федерации дзюдо.

Тюменец вступит в весовой категории до 90 кг, представленной 54 дзюдоистами. Чемпион Гран-При получит 700 рейтинговых очков, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.

Программа: 26 января будут соревноваться мужчины весовой категории 60, 66 кг и женщины в весовой категории 48, 52, 57 кг. 27 января состоятся соревнования мужчин 73 кг, 81 кг. Женщин: 63, 70 кг.

В третий день соревнований, 28 января, пройдут состязания среди мужчин следующих весовых категорий: 90, 100 и больше 100 кг среди мужчин. И женщин - до 78 кг и свыше 78 кг.

Финальный блок ежедневно в 17.00 по местному времени (отстает от тюменского на пять часов). Начало предварительных поединков будет определено после жеребьевки.