Wildberries и Ozon вместе занимают 80% рынка онлайн-ритейла – ФАС

Федеральная антимонопольная служба признала положение Wildberries и Ozon доминирующем на рынке онлайн-ритейла, сообщил глава ведомства максим Шаскольский.

Этот статус позволит применять к крупнейшим игрокам более строгие меры антимонопольного регулирования.

"Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка", - цитирует "Интерфакс" главу ФАС.

Шаскольский отметил, что в службу постоянно поступает "достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов". "Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", - уточнил чиновник.