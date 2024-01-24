В Екатеринбурге ТЦ "Пассаж" эвакуировали из-за учений МЧС

В среду сотрудники МЧС провели учения в торговом центре "Пассаж", что находится в самом центре Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по замыслу тренировки возгорание произошло в одном из кафе на третьем этаже. После сработки пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения о пожаре посетители и персонал оперативно эвакуировались. Однако три человека не успели покинуть опасную зону: один оказался отрезан огнем и дымом в хозяйственном помещении кафе, а еще двое, спасаясь, смогли выбраться на крышу.

Прибывшим на вызов сотрудникам МЧС доложили о сложившейся ситуации. Было принято решение сформировать звено газодымозащитной службы для спасения человека из кафе и тушения условного пожара. Людей, находящихся на разных участках кровли, было решено спасать с помощью коленчатого подъемника, а также задействовать специалистов с альпинистским снаряжением.

В итоге в кратчайшие сроки все "пострадавшие" были спасены, а "возгорание" оперативно потушено. Как отметили в МЧС, все учебные вопросы в ходе тренировки были полностью отработаны.