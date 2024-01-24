В Екатеринбурге ТЦ "Пассаж" эвакуировали из-за учений МЧС

24 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ТЦ "Пассаж" эвакуировали из-за учений МЧС

В среду сотрудники МЧС провели учения в торговом центре "Пассаж", что находится в самом центре Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по замыслу тренировки возгорание произошло в одном из кафе на третьем этаже. После сработки пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения о пожаре посетители и персонал оперативно эвакуировались. Однако три человека не успели покинуть опасную зону: один оказался отрезан огнем и дымом в хозяйственном помещении кафе, а еще двое, спасаясь, смогли выбраться на крышу.

Учения в в торговом центре "Пассаж" в Екатеринбурге(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Прибывшим на вызов сотрудникам МЧС доложили о сложившейся ситуации. Было принято решение сформировать звено газодымозащитной службы для спасения человека из кафе и тушения условного пожара. Людей, находящихся на разных участках кровли, было решено спасать с помощью коленчатого подъемника, а также задействовать специалистов с альпинистским снаряжением.

В итоге в кратчайшие сроки все "пострадавшие" были спасены, а "возгорание" оперативно потушено. Как отметили в МЧС, все учебные вопросы в ходе тренировки были полностью отработаны.

Учения в в торговом центре "Пассаж" в Екатеринбурге(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: Пассаж, МЧС, учения, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети