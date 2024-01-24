Сенатор: Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Нет никаких сомнений в том, что российский самолет Ил-76, упавший сегодня в Белгородской области, был именно сбит, заявил сенатор, военный летчик и экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

"То, что самолет был сбит, это на 100% ясно, видно и понятно. Плюс ко всему экипаж успел доложить - было внешнее воздействие", - сказал Бондарев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

По его словам, это также подтверждается следами в небе на видео – "видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты".

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все, кто был на борту, погибли.

За некоторое время до ЧП в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Украинские СМИ сначала сообщили, что к крушению причастны ВСУ, но вскоре начали удалять эту информацию. Минобороны Украины отказалось признать ответственность, заявив, что выясняет информацию.