24 Января 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Минобрнауки уволило ученого, заявившего о живших 900 лет людях

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук (РАН) Александром Кудрявцевым. Это произошло вскоре после произнесенных ученым слов о том, что люди жили 900 лет.

В середине марта 2023 г. Кудрявцев стал участником научно-богословской конференции "Бог – Человек – Мир", пишет РБК. Организаторами мероприятия были Минская и Сретенская духовные академии. Кудрявцев заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. Сослался он при этом на графики, "которые можно найти в интернете". Среди причин мутаций, которые вызывают генетические заболевания современного человека, ученый назвал грехи – "первородный и личный".

Сегодня стало известно об увольнении ученого. Решение принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса и согласовано с РАН. С 24 января обязанности Кудрявцева исполняет доктор биологических наук Андрей Мисюрин.

Теги: Александр Кудрявцев, РАН, увольнение


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