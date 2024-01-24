Жители Краснодара сообщили о подземных толчках

Экстренные службы в Краснодаре получили обращения местных жителей о подземных толчках, сообщили РИА Новости в службе "112".

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Сайты сейсмической активности подтверждают землетрясение магнитудой 4 балла в 28 километрах от Краснодара. Эпицентр находился на глубине 35 километров в Северском районе.

О подземных толчках также сообщают жители Тахтамукайского района Адыгеи.

23 января жители Тюмени ощутили землетрясение. По словам очевидцев в соцсетях, в некоторых квартирах качались люстры. Люди обращались в МЧС, однако сотрудники не зафиксировали сейсмической активности. В тот же день в Кургане также были зафиксированы толчки.