24 Января 2024
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Политика В России
Фото:Татьяна Кравченко/ РГ

"Тема больная": за границей избирательных участков будет меньше, чем в 2018-м - ЦИК

Сегодня завершился процесс формирования избирательных участков за рубежом для голосования на выборах президента России. По словам членов Центризбиркома, избирательных участков будет значительно меньше, чем на выборах в 2018-м году. Сколько точно – пока не известно: информация от МИД поступит в ЦИК до 3 февраля.

Член ЦИК Павел Андреев на заседании комиссии пожаловался на то, что доставка бюллетеней в недружественные страны осложнена. Пока планируется, что бюллетени из России будут доставлены в 32 страны, в остальных документы будут распечатывать (изготавливать) по образцу, который ЦИК пришлет по интернету.

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы все коллизии и ограничения со стороны западных стран не мешали нашим гражданам проголосовать. Чтобы избиратели из развитых стран могли бы позавидовать тем условиям, которые мы создаем для своих избирателей", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что "тема больная", а ее коллега Евгений Колюшин заявил, что "голосование для наших граждан за рубежом будет настоящим актом гражданского мужества".

По словам Андреева, на прошлых выборах президента России за границей было открыто 393 участка, сейчас их будет значительно меньше.

Теги: цик, избирательные участки, голосование за рубежом, выборы президента


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