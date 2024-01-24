24 Января 2024
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Фото:Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга "закроют" на пять лет за попытку присоединиться к ВСУ

Жителя Екатеринбурга приговорили к пяти годам колонии строгого режима за попытку присоединиться к украинским военным для боевых действий против ВС РФ. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ Северной Осетии, где и проходил суд.

Никита Меньшов 2004 года рождения нашел представителей одного из вооруженных формирований через мессенджер. Связавшись с ним, парень заявил, что хочет выехать на территорию Украины и вступить в их состав, после чего предоставил свои личные данные.

В марте 2023 года екатеринбуржец прибыл во Владикавказ, чтобы после добраться до сопредельного государства, где встретился бы с единомышленниками. Однако в тот момент его задержали сотрудники УФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания в отношении Меньшова расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ. Верховным судом РСО-Алания подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, ВСУ, суд


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