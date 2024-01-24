Свердловский депутат Госдумы предложил посмертно наградить пилотов Ил-76

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил посмертно наградить пилотов самолета Ил-76, потерпевшего катастрофу в Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, сегодня при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76. В нем находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Официально причина крушения пока не называлась. Сообщалось, что Ил-76 мог быть сбит ракетами зенитно-ракетного комплекса.

Как написал Максим Иванов в своем Telegram-канале, есть информация, что российские летчики смогли увести горящий самолет от жилых домов.

"Если это так, то, по справедливости, пилотов надо представить к госнаградам. Посмертно", - отметил депутат.

Он выразил соболезнование родным погибших россиян.

Ранее стало известно, что Госдума примет обращение к парламентам США и Германии в связи с катастрофой Ил-76.