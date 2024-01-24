24 Января 2024
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Политика В России
Фото: ЦИК России

ЦИК показал бюллетени для выборов президента России

Центральная избирательная комиссия России показала, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента 15-16 марта 2024 года.

У бюллетеней будет несколько уровней защиты: фоновая сетка зеленого цвета, марка, подписи и печати участковой избирательной комиссии, сообщила член ЦИК Наталья Бударина.

Для КОИБов (электронных урн) будут еще специальные маркеры, которые будут обеспечивать считывание.

Про каждого кандидата будет указано: ФИО, год рождения, место жительства, основное место работы, должность, кем выдвинут (или самовыдвиженец), принадлежность к политической партии, сведения о судимости, информация об иноагентстве (если имеется такой статус).

Текст по умолчанию печатают на русском языке, но в национальных республиках и на территориях компактного проживания различных народов информация может быть напечатана на соответствующем языке.

Фамилии кандидатов будут указаны в алфавитном порядке.

По словам члена Центризбиркома Павла Андреева, за рубеж бюллетени для голосования поставят только в 32 страны, в остальных комиссии при посольствах будут сами распечатывать бюллетени, образцы им пришлют по интернету.

Бюллетень на выборах президента России 2024 года.(2024)|Фото: ЦИК России

Теги: цик, бюллетень, выборы президента


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